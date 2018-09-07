Суд продлил арест пожарному по делу о трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"

НОВОСИБИРСК, 7 сен — РИА Новости. Центральный районный суд продлил на месяц срок содержания под стражей начальника караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина, обвиняемого по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", где погибли 60 человек, сообщает суд.

"Постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 7 сентября 2018 года удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении Генина С.В. Срок содержания под стражей продлен до 11 октября 2018 года", — говорится в сообщении.

По версии следствия, одним из первых прибывший на пожар Генин "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время". В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа "сделали все, что могли и не могли".

В конце мая Генина отправляли на дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу в национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве. По словам адвоката, его уже осматривали местные психологи, которые пришли к выводу об отсутствии психических заболеваний, но отметили тяжелое эмоциональное состояние.

В июле Генин вернулся в Кемерово. Адвокат Елена Киселева сообщала, что экспертиза показала, что ее подзащитный "вменяемый, в здравом уме".

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 11 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.