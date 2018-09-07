В Кузбассе рассказали, сколько займет откачка воды из шахты

НОВОСИБИРСК, 7 сен – РИА Новости. Работы по установке нового насоса и откачке воды в подтопленной шахте имени С. Тихова около Ленинск-Кузнецка потребуют не менее 24 часов, сообщает обладминистрация.

"Добыча на шахте не остановлена, в настоящее время идут работы по установке нового насоса. Под землей находится 77 человек, обеспечивающих устранением аварии и водоотведением. На эти работы потребуется не менее 24 часов", — говорится в сообщении на официальном сайте администрации.

Власти уточняют, что на шахте вышел из строя насос, в результате чего произошло подтопление. В это время в забое находилось 289 горняков. С аварийного участка выведены все люди.

"Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев взял ситуацию на личный контроль. С аварийного участка выведены люди. Угрозы их жизни и здоровью нет. Спасательная операция завершена", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Шахту имени С. Тихова подтопило на глубине 320 метров в Ленинск-Кузнецком Кемеровской области в результате выхода из строя водооткачивающего насоса. По данным Ростехнадзора, все горняки благополучно вышли на поверхность.

Шахта им. С.Д. Тихова находится в Кемеровской области рядом с г. Ленинск-Кузнецкий. Проектная мощность первого пускового комплекса – 1,8 млн тонн угля в год. Запуск шахты состоялся летом 2017 года. Производит дефицитный для России коксующийся уголь.