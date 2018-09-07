НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту массового заболевания воспитанников детского сада в Кировской области сальмонеллезом, сообщает Следственный комитет России.
"Следственными органами СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". В настоящее время допрошены потерпевшие, сотрудники детского сада, назначены экспертизы. Расследование продолжается", — говорится в сообщении СУСК.