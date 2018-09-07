В Туле назвали возможную причину ДТП с участием троллейбуса

ВОРОНЕЖ, 7 сен — РИА Новости. Инсульт, случившийся у водителя, мог стать причиной того, что управляемый им троллейбус въехал в жилой дом в Туле, сообщил в пятницу РИА Новости представитель городской администрации.

Информация о ДТП на улице Дмитрия Ульянова поступила спасателям в 22.12 мск в четверг. По данным спасателей, в угол жилого дома №14 въехал троллейбус. В результате были госпитализированы водитель 1966 года рождения, у которого медики диагностировали травмы головы и травматический шок, а также 69-летний кондуктор — с переломами ребер и плеча. Также медики на месте оказали помощь 90-летней женщине из квартиры, куда въехал троллейбус. От госпитализации она отказалась.

"Водитель на предприятии работает уже давно. Он проходил перед выходом на линию медицинское освидетельствование, никаких проблем не было зафиксировано. По предварительной информации от медиков, у водителя случился инсульт. Во время движения водителю стало плохо, он потерял сознание, троллейбус покатился назад, пересек встречную полосу и врезался в здание", — сказал собеседник агентства.

По его словам, специальная комиссия осмотрела квартиру, в которую въехал троллейбус. Сейчас готовится официальное заключение от эксперта. По предварительной информации угрозы обрушения нет.