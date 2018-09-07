Житель Сочи незаконно использовал редкую птицу для фото с туристами

СОЧИ, 7 сен — Новости. Житель Сочи использовал сипуху обыкновенную, которая находится под угрозой исчезновения и охраняется международными договорами, для оказания услуг по фотографированию без соответствующих документов, сообщает прокуратура Краснодарского края.

По информации региональной прокуратуры, в ходе проверки природоохранная прокуратура в сквере на улице Таврической Адлерского района Сочи выявила факт незаконного использования редкой птицы при оказании услуг по фотографированию.

"Сипуха обыкновенная находится под угрозой исчезновения и охраняется международными договорами. При этом соответствующие разрешительные документы на птицу, в том числе подтверждающие законность ее приобретения, у фотографа отсутствовали", — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что с учетом установленных обстоятельств сотрудник органа Росприроднадзора возбудил дело об административном правонарушении по статье "Содержание редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных без надлежащего на то разрешения.

Птица изъята и помещена на временное содержание в один из зоопарков города.