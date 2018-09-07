У жительницы Ялты, обвиняемой в экстремизме, потребовали образцы ДНК

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Следствие потребовало образцы ДНК, слюны и голоса у жительницы Ялты, обвиняемой в экстремизме за репосты в соцсети, сообщил РИА Новости адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин.
"Следственный комитет по Ялте ознакомил меня и мою подзащитную Элину Мамедову с постановлениями о получении образцов для сравнительного исследования. Буккальный эпителий — это образец ДНК, который берется ватной палочкой с внутренней стороны щеки", — сказал адвокат.
Он уверен, что доказательного значения по этому делу ДНК не имеет и предполагает, что следствие просто формирует базу данных по экстремистам. Адвокат добавил, что обвиняемая отказалась сдавать образцы.