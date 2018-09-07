В Сочи выписали из больницы еще одну пострадавшую при ЧП с самолетом

СОЧИ, 7 сен — РИА Новости. Женщина, пострадавшая при аварийной посадке самолета в Сочи, выписана из больницы, сообщили РИА Новости в Краснодарской краевой клинической больнице №1.

В ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следовавший рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, загорелся один из двигателей.

На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Возбуждено уголовное дело. Среди пассажиров и членов экипажа погибших нет, однако один сотрудник аэропорта скончался во время ЧП от сердечного приступа. Пострадали 18 человек, трое из них были госпитализированы. В воскресенье стало известно, что двое пострадавших детей выписаны из сочинской больницы, а женщина переведена в Краснодарскую краевую клиническую больницу №1. Сообщалось, что ее успешно прооперировали.

"Женщина сегодня выписана", — сообщили в больнице.

Ранее авиакомпания "Ютэйр" заявила, что выплатит компенсации всем пассажирам самолета, совершившего аварийную посадку в Сочи.