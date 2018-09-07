Глава Кузбасса Цивилев взял под контроль ситуацию на подтопленной шахте

НОВОСИБИРСК, 7 сен – РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев взял под личный контроль ситуацию с подтоплением шахты имени С. Тихова около Ленинск-Кузнецка, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.

"Врио губернатора Сергей Цивилев держит ситуацию на контроле", — сказал он.

Ранее сообщалось, что шахту имени С. Тихова подтопило на глубине 320 метров в Ленинск-Кузнецком Кемеровской области, предварительно в результате выхода из строя водооткачивающего насоса. По данным Ростехнадзора, все горняки благополучно вышли на поверхность.

Шахта им. С. Д. Тихова находится в Кемеровской области рядом с Ленинск-Кузнецком. Проектная мощность первого пускового комплекса – 1,8 миллиона тонн угля в год. Запуск шахты состоялся летом 2017 года. Производит дефицитный для России коксующийся уголь.