Житель Читы под видом картофеля перевозил на крыше машины мешки с коноплей

КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. Полицейские на трассе в Забайкалье задержали жителя Читы, который под видом мешков с картофелем пытался перевезти крупную партию конопли весом более 30 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.

По ее данным, в Красночикойском районе края сотрудники дорожно-патрульной службы заметили на дороге движущийся микрогрузовик, на крыше которого были закреплены полиэтиленовые мешки. Полицейские остановили автомашину для проверки документов и перевозимого груза.

"Водитель, 45-летний житель Читы, попытался убедить стражей порядка, что в мешках находится картофель, однако полицейские настояли на том, чтобы груз был предоставлен к осмотру. В результате при вскрытии мешков в них обнаружена растительная масса с характерным запахом конопли общим весом более 30 килограммов", — сообщили в пресс-службе главка.

Образцы изъятого вещества направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.