Прокуратура в Башкирии выяснит, почему инвалида не пустили в торговый центр

УФА, 7 сен — РИА Новости. Прокуратура Башкирии начала проверку по факту того, что администрация торгового центра в Ишимбае запретила входить в комплекс инвалиду с диагнозом ДЦП, сообщили в республиканском надзорном органе.

"Ишимбайская межрайонная прокуратура организовала проверку по сообщению в СМИ о нарушении прав 31-летнего инвалида. Согласно сведениям, изложенным в публикации, молодому человеку, страдающему ДЦП, сотрудники торгового центра в городе Ишимбай необоснованно отказали в проходе в торговые помещения", — сообщили в прокуратуре региона.

Надзорное ведомство намерено оценить правомерность действий персонала торгового центра и соблюдение прав лица с ограниченными возможностями здоровья на доступ к объектам инфраструктуры.

По сообщению интернет портала bash.news, "руководство торгового центра в устной форме запретило появляться в комплексе, так как он "пугает" людей".