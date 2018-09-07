В Петербурге задержали американца, подозреваемого в педофилии

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Следователи задержали гражданина США, который преподавал английский язык в одной из частных школ в Санкт-Петербурге, по подозрению в педофилии, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

По данным следствия, 47-летний мужчина с 2012 года незаконно находился на территории России.

"По версии следствия, 30 августа на улице он совершил действия сексуального характера в отношении девятилетнего мальчика. Кроме того, мужчина подозревается в аналогичном преступлении в отношении другого девятилетнего мальчика, являющегося инвалидом. Решается вопрос об аресте иностранного гражданина", — говорится в сообщении.

В СК РФ добавили, что все пострадавшие от его действий могут обращаться в любое подразделение ведомства.