Подростка, подозреваемого в убийстве инвалида на Урале, осудили за угон

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Березовский городской суд в пятницу приговорил к одному году ограничения свободы за угон автомобиля 16-летнего подростка, который проходит фигурантом уголовного дела об избиении до смерти молодого человека, сообщила РИА Новости помощник председателя суда Альфия Романова.

Ранее суд в Березовском из четырех обвиняемых подростков двоим избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, еще двое были заключены под стражу. Старший из подростков, который уже был судим и, как считает следствие, принимал наиболее активную роль в избиении, пытался обжаловать арест, но безуспешно. В пятницу ему вынесли приговор за предыдущее преступление.

"Осужден за угон автомобиля, ограничение свободы на один год", – сказала собеседница агентства.

Десятого августа в районе гаражно-строительного кооператива недалеко от дома по улице Исакова в Березовском было найдено тело 20-летнего молодого человека с черепно-мозговой травмой. По данным свердловского СУСК, в причастности к преступлению обвиняются четверо подростков 14-16 лет. В одной компании с ними находилась также 13-летняя девочка, суд рассмотрит вопрос о помещении ее в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

Убийство 20-летнего юноши в Березовском вызвало большой общественный резонанс. Петиция на портале change.org с призывом наказать убийц Дмитрия Рудакова, который, как отмечается, был инвалидом, набрала более 100 тысяч подписей. По словам авторов петиции, над потерпевшим издевались из-за дефекта речи. Как написали ряд СМИ, компания из пяти подростков пригласила Рудакова выпить пива за гаражами, где заставила его раздеться, снять крестик и сложить все вещи в пакет. После этого, по данным СМИ, подростки повалили инвалида на землю, стали на него плевать и мочиться, потом избили.

Также сообщалось, что один из подростков прыгал на голове у юноши, отчего тот вскоре скончался. СМИ отмечали, что происходящее снимала на мобильный телефон 13-летняя девочка. Правоохранителям школьники заявили, что приняли Рудакова за наркомана, поэтому решили расправиться с ним.