Подростка, подозреваемого в убийстве инвалида на Урале, осудили за угон

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Березовский городской суд в пятницу приговорил к одному году ограничения свободы за угон автомобиля 16-летнего подростка, который проходит фигурантом уголовного дела об избиении до смерти молодого человека, сообщила РИА Новости помощник председателя суда Альфия Романова.
"Осужден за угон автомобиля, ограничение свободы на один год", – сказала собеседница агентства.
Десятого августа в районе гаражно-строительного кооператива недалеко от дома по улице Исакова в Березовском было найдено тело 20-летнего молодого человека с черепно-мозговой травмой. По данным свердловского СУСК, в причастности к преступлению обвиняются четверо подростков 14-16 лет. В одной компании с ними находилась также 13-летняя девочка, суд рассмотрит вопрос о помещении ее в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.
Также сообщалось, что один из подростков прыгал на голове у юноши, отчего тот вскоре скончался. СМИ отмечали, что происходящее снимала на мобильный телефон 13-летняя девочка. Правоохранителям школьники заявили, что приняли Рудакова за наркомана, поэтому решили расправиться с ним.