Под Хабаровском усилили группировку спасателей

ХАБАРОВСК, 7 сен — РИА Новости. Вторая группа спасателей направлена в район имени Лазо Хабаровского края, где начались подтопления после тайфуна "Джеби", сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Отмечается, что первая группа прибыла в район имени Лазо в четверг. Они оказывают помощь жителям поселка Солонцовый: доставляют воду, продукты, проводят эвакуацию людей из затопленных домов, помогают поднять мебель, ведут мониторинг паводковой обстановки.

"Вторая группа спасателей в составе 10 человек на автомобиле высокой проходимости убыла в район имени Лазо, где после выпадения осадков дождевыми водами произошло подтопление низкопойменных мест. У спасателей есть всё необходимое оборудование и снаряжение, в том числе лодки, гидрокостюмы, инструменты для проведения аварийно-восстановительных работ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели будут работать в районе Лазо до стабилизации обстановки.

Также сообщается, что в связи с прохождением циклонов на Дальнем Востоке аэромобильная группировка ДВРПСО МЧС и его филиалов приведена в повышенную готовность, спасатели готовы отправиться в любой регион и оказать необходимую помощь.