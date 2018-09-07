Под Хабаровском усилили группировку спасателей

ХАБАРОВСК, 7 сен — РИА Новости. Вторая группа спасателей направлена в район имени Лазо Хабаровского края, где начались подтопления после тайфуна "Джеби", сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Вторая группа спасателей в составе 10 человек на автомобиле высокой проходимости убыла в район имени Лазо, где после выпадения осадков дождевыми водами произошло подтопление низкопойменных мест. У спасателей есть всё необходимое оборудование и снаряжение, в том числе лодки, гидрокостюмы, инструменты для проведения аварийно-восстановительных работ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели будут работать в районе Лазо до стабилизации обстановки.
Также сообщается, что в связи с прохождением циклонов на Дальнем Востоке аэромобильная группировка ДВРПСО МЧС и его филиалов приведена в повышенную готовность, спасатели готовы отправиться в любой регион и оказать необходимую помощь.