ФСИН нашла пропавшего из пермской колонии заключенного

ПЕРМЬ, 7 сен — РИА Новости. Сотрудники отдела розыска ГУФСИН России по Пермскому краю нашли сбежавшего из исправительной колонии заключенного, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

На минувшей неделе из ИК-12 строгого режима, расположенной в поселке Широковский Губахинского района Пермского края, пропал заключенный Николай Сугак 1992 года рождения. Он был осужден за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Его отсутствие выявили во время утренней проверки. Заключенного объявили в розыск.

"Сбежавший осужденный был найден на 22-м километре трассы Губаха – Чусовой сотрудниками отдела розыска ГУФСИН", — говорится в сообщении.