В Крыму превышений ПДК по диоксиду серы после выброса на заводе нет

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Концентрация диоксида серы в воздухе после химического выброса с завода "Крымский Титан" в Армянске и Перекопе соответствует норме, превышений не зафиксировано, сообщает в пятницу МЧС России.

Инцидент произошел в конце августа, из-за выброса сернистого ангидрида на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. По заявлению властей, ЧП произошло из-за испарения содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский Титан". Работа завода приостановлена.

По уверению главы Крыма Сергея Аксенова, здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. О серьезности ситуации свидетельствует тот факт, что в город лично приехала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Возбуждено уголовное дело.

"По состоянию на 6.00 7 сентября, лабораторией Роспотребнадзора превышений предельно допустимой концентрации по диоксиду серы в городе Армянске и населенном пункте Перекоп не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Продолжается непрерывный мониторинг окружающей среды. Запланировано продолжение санитарной обработки дорог, домов и улиц. Пострадавших нет.

По данным МЧС РФ, к работам по ликвидации последствий ЧС привлечены более 220 человек и 55 единиц техники.

Ранее Аксенов назвали инцидент беспрецедентным. По его словам, как долго продлится ситуация, "сейчас никто не скажет". Глава республики говорил, что "в Советском Союзе такой ситуации не было нигде ни разу, рецепта нет, мы его вместе вырабатываем".

Диоксид серы умеренно опасен для здоровья. Вдыхание способно спровоцировать кашель и нарушение дыхания, вплоть до отека легких. Прямой контакт со слизистыми оболочками любых органов приводит к тяжелым аллергическим реакциям.

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