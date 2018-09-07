В Якутии шесть человек обвинили в организации сети игорных заведений

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела в отношении шести человек в Республике Саха (Якутия), которые обвиняются создании сети подпольных игровых салонов, на вырученные деньги подозреваемые возводили дома, покупали дорогую мебель, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

"В организации преступного сообщества обвиняются 44-летний житель Якутска и пятеро его сообщников, организовавших сеть подпольных игровых салонов. Изъяты сотни игровых автоматов и компьютеров, камеры скрытого слежения за игроками, свыше полумиллиона рублей наличными", — говорится в сообщении.

Организаторы на вырученные деньги возводили себе дома. На видео СК видно, что в одном из домов находились позолоченная мебель и унитаз.

"С января 2016 по 17 июня 2018 года, до момента пресечения преступной деятельности сотрудниками УЭБиПК МВД и УФСБ по республике, участники преступного сообщества и его руководитель организовали азартные игры в нежилых помещениях города (Якутска — ред.) на улицах Рыдзинского, Ойунского, Кальвица, Пояркова, на проспекте Ленина", — говорится в сообщении СК.

Трое обвиняемых арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.