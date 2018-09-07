В Хабаровском крае после тайфуна "Джеби" может пойти снег

ХАБАРОВСК, 7 сен — РИА Новости. Новый циклон пришел в Хабаровский край, где завершается влияние тайфуна "Джеби", он принесет сильные дожди, сообщает в пятницу краевое правительство.

Тайфун "Джеби" обрушился на регион 5 сентября, он принес сильные дожди и ветер. Непогода нарушила электроснабжение 20 населенных пунктов в шести районах края. Без света оставались свыше 30 тысяч человек. В настоящее время частично нет света только в Советской-Гавани. Серьезно повреждена кровля на нескольких социальных объектах. Есть пострадавшие. Кроме того, ливневые дожди подтопили район имени Лазо. Там нарушено сообщение с четырьмя поселками. В четырех районах края введен режим ЧС.

"По информации синоптиков, в настоящее время к Хабаровскому краю подошел еще один циклон. По всей территории региона вновь идут дожди. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на севере края. В ближайшие сутки ливни накроют Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский районы. Из-за похолодания дождь там может смениться на мокрый снег", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районах началась подготовка к встрече стихии.