Число отравившихся в Татарстане детей выросло до 25

КАЗАНЬ, 7 сен — РИА Новости. Еще троих детей госпитализировали с отравлением в ночь на пятницу в Актаныше в Татарстане, число госпитализированных возросло до 25 человек, при этом 21 из них в пятницу должны выписать, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава республики Альфия Хасанова.

По данным регионального следственного управления СКР, 6 сентября в Актанышскую центральную районную больницу с признаками отравления были госпитализированы 16 учеников 1-4 классов Актанышской средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов. По предварительным данным, накануне вечером школьники почувствовали сильные боли в животе и уже утром в четверг обратились в медицинское учреждение. По факту отравления было возбуждено уголовное дело по статье "сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Позднее число госпитализированных увеличилось до 22 человек.

"Вчера ночью поступили ещё три человека, общее число госпитализированных детей — 25. Сегодня 21 человек будет выписан, их состояние удовлетворительное. Четверых пока оставят под наблюдением", — сказала Хасанова.

По словам собеседницы агентства, в целом ситуация спокойная, под контролем врачей. По предварительной информации, у детей кишечная инфекция, источник которой устанавливается.

В Актаныше работают следователи и специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану, которые отобрали в школе пробы для лабораторных исследований (сырьё, продукты, смывы с объектов окружающей среды), обследуется персонал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.