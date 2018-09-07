В Казани будут судить мужчину, протаранившего полицейский автомобиль

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя Казани, протаранившего машину ДПС, завершено, сообщает СК РФ в мессенджере WhatsApp.

"Протаранивший машину ДПС стритрейсер предстанет перед судом", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 27 апреля на улице Восстания в Казани полицейские попытались остановить за нарушение правил дорожного движения автомобиль BMW, за рулем которого находился 31-летний Артур Сатрудинов. Подозреваемый не подчинился требованиям полицейских и пытался скрыться на автомобиле. В ходе преследования мужчина, неоднократно нарушив правила дорожного движения, умышленно столкнулся с полицейским автомобилем "Лада Приора", следовавшим во встречном направлении с включенными проблесковыми маячками. В результате с различными травмами были госпитализированы двое полицейских, один из которых в дальнейшем скончался.

"Расследование завершено, уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских передано в Верховный суд Татарстана", — добавляется в сообщении.