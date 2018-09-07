В Бурятии нашли женщину, сбежавшую от мужа 20 лет назад

КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии нашли в Бурятии без вести пропавшую женщину, которая около 20 лет назад якобы сбежала от мужа, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

"Установлено, что женщина находится в федеральном розыске в одной из стран ближнего зарубежья как без вести пропавшая. Сорокаоднолетняя гражданка была доставлена сотрудниками Росгвардии в отдел полиции. Как пояснила женщина, около 20 лет назад она сбежала от мужа, который ее бил, и вернулась в Россию", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что пропавшую заметили на остановке в Улан-Удэ вместе с мужчиной в состоянии алкогольного опьянения. В Росгвардии предполагают, что в розыск подали ее дети, которые остались с отцом.