ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Власти Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации еще в двух районах на юге региона, пострадавших от паводка после нескольких циклонов и тайфунов, сообщает администрация края.
"Еще в двух районах Приморья по решению главы Приморья Андрея Тарасенко введен режим ЧС регионального характера. Таким образом, данный режим сейчас действует в девяти муниципалитетах: Уссурийском городском округе, Октябрьском, Михайловском, Надеждинском, Черниговском, Шкотовском, Яковлевском, Ольгинском, Лазовском районах. В остальных муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности", — говорится в сообщении.
По данным властей, на значительной территории края, за исключением северо-восточных районов, обстановка стабилизируется, уровни рек понижаются. Остаются подтопленными 14 населенных пунктов.
Нет автомобильного сообщения с селами Загорное и Краснояровка в Яковлевском районе, селами Фурманово, Маргаритово и Моряк-Рыболов Ольгинского района, со станцией Лимичевка в Уссурийском городском округе, а также с селами Кема, Амгу и Светлая Тернейского района. Запасы продуктов на территориях имеются.
По данным Тарасенко, предварительный ущерб от паводка составил до 70 миллионов рублей.