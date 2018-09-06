Аксенов опроверг информацию об умерших животных в Армянске

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию о якобы умерших в результате химического выброса животных в Армянске на севере Крыма.

В Армянске 4 сентября зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" решено остановить на две недели. Полная остановка производства произойдет 9 сентября. Аксенов ранее заверил, что здоровью жителей ничего не угрожает. При этом в предупредительных мерах из Армянска и близлежащих сел вывезено более 4 тысяч детей, которых разместили за государственных счет в санаториях.

"Нахожусь в городе Армянск. Ни одного умершего животного на частных подворьях, ни на улицах не было. МЧС докладывало сегодня ситуацию. Никакой угрозы в этой части нет", — сказал Аксенов журналистам.

Аксенов подчеркнул, что подобные информационные вбросы делаются намеренно.

Кроме того, по его словам, в больницы также не поступало людей с признаками токсического отравления.

"Город регулярно обрабатывается чистой пресной водой. Никаких растворов здесь нет. Жителям бесплатно выданы более 72 тысяч марлевых масок", — сказал Аксенов.

Глава Крыма также подчеркнул, что зона химвыброса локализована.

"Она исключительно касается города Армянск с входящими муниципальными селами и сел Пятихатка и Филатовка Красноперекопского района. В городе Красноперекопск (соседний город с Армянском – ред.) никакой предельно допустимой концентрации веществ не обнаружено. Все нормально", — заверил глава республики.

Предыдущий случай загрязнения атмосферы на севере полуострова был зафиксирован в конце августа. Из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский Титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, который за последние годы значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией, Украина перекрыла поставки днепровской воды.

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