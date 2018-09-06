Аксенов опроверг информацию об умерших животных в Армянске

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию о якобы умерших в результате химического выброса животных в Армянске на севере Крыма.
"Нахожусь в городе Армянск. Ни одного умершего животного на частных подворьях, ни на улицах не было. МЧС докладывало сегодня ситуацию. Никакой угрозы в этой части нет", — сказал Аксенов журналистам.
Аксенов подчеркнул, что подобные информационные вбросы делаются намеренно.
"Город регулярно обрабатывается чистой пресной водой. Никаких растворов здесь нет. Жителям бесплатно выданы более 72 тысяч марлевых масок", — сказал Аксенов.
Глава Крыма также подчеркнул, что зона химвыброса локализована.
"Она исключительно касается города Армянск с входящими муниципальными селами и сел Пятихатка и Филатовка Красноперекопского района. В городе Красноперекопск (соседний город с Армянском – ред.) никакой предельно допустимой концентрации веществ не обнаружено. Все нормально", — заверил глава республики.
Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, который за последние годы значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией, Украина перекрыла поставки днепровской воды.
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