В Петербурге арестовали главу профсоюза фрилансеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Суд в Петербурге санкционировал арест задержанного ранее сотрудниками ФСБ главы профсоюза фрилансеров Владимира Солошенко, обвиняемого в присвоении 4 миллионов рублей организации, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
"Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Солошенко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества), сроком по 30 октября 2018 года", — говорится в сообщении.