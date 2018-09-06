В Петербурге арестовали главу профсоюза фрилансеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Суд в Петербурге санкционировал арест задержанного ранее сотрудниками ФСБ главы профсоюза фрилансеров Владимира Солошенко, обвиняемого в присвоении 4 миллионов рублей организации, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

По данным городского управления Следственного комитета, с мая 2016 года по июль 2017 года Солошенко, являясь учредителем и председателем некоммерческой организации "Профсоюз свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников", а также учредителем организации "OneShopWorld", зарегистрированной в Великобритании, незаконно присвоил денежные средства профсоюза в сумме не менее 4 миллионов рублей.

"Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Солошенко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества), сроком по 30 октября 2018 года", — говорится в сообщении.