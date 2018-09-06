Источник рассказал о борьбе за оружие перед убийством полицейского в Москве

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Перед убийством сотрудника полиции Андрея Райского на станции метро "Курская" в Москве шла борьба за его табельный пистолет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло в ночь на 3 сентября, около полуночи, на станции метро "Курская". По версии следствия, уроженец Киргизской Республики Нурлан Муратов выстрелил в 23-летнего сотрудника полиции 4 отдела УВД на Московском метрополитене Андрея Райского, который от полученных травм скончался. Подозреваемый был задержан. Как заявил источник РИА Новости, по предварительным данным, 43-летний мужчина выхватил табельное оружие у полицейского и выстрелил сержанту в голову. Сам задержанный своей вины не признает, отмечая, что "никаких выстрелов он не совершал".

По словам источника, ранее не судимый обвиняемый работал на крупной кондитерской фабрике "Рот Фронт" оператором. Старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова в свою очередь отметила, что в ходе обыска по месту жительства мужчины была изъята футболка "со следами, схожими с кровью".

"По предварительной информации, между обвиняемым и сотрудником полиции была борьба за табельный пистолет, в итоге обвиняемый выхватил оружие и выстрелил в полицейского, его мотивы пока устанавливаются", — пояснил источник.

По словам источника, рассматривается версия, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого полицейскому пришлось достать оружие.

В настоящее время Муратову предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь полицейского. Мужчине грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного. По уголовному делу назначены физико-химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и иные судебные экспертизы. С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и другие следственные действия. Черемушкинский суд Москвы в среду санкционировал его арест на два месяца.