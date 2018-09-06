МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Перед убийством сотрудника полиции Андрея Райского на станции метро "Курская" в Москве шла борьба за его табельный пистолет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам источника, ранее не судимый обвиняемый работал на крупной кондитерской фабрике "Рот Фронт" оператором. Старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова в свою очередь отметила, что в ходе обыска по месту жительства мужчины была изъята футболка "со следами, схожими с кровью".
По словам источника, рассматривается версия, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого полицейскому пришлось достать оружие.
В настоящее время Муратову предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь полицейского. Мужчине грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного. По уголовному делу назначены физико-химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и иные судебные экспертизы. С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и другие следственные действия. Черемушкинский суд Москвы в среду санкционировал его арест на два месяца.