В Петербурге арестовали замначальника Военно-морской академии за хищение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Военный суд в Петербурге санкционировал заключение под стражу замначальника Военно-морской академии Валерия Перцева и профессора кафедры боевого применения средств наблюдения Николая Попова, подозреваемых в мошенническом хищении более 5,6 млн рублей, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы городских судов (ОПС) Дарья Лебедева.

По её словам, капитан первого ранга заместитель начальника Военно-морского политехнического института "Военно-морская академия" Валерий Перцев и профессор кафедры боевого применения средств наблюдения Николай Попов являются подозреваемыми в мошенничестве в особо крупном размере.

"Двести двадцать четвертый гарнизонный военный суд, рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство старшего следователя …, вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валерия Перцева и Николая Попова до 4 ноября 2018 года", — сказала Лебедева.

По словам руководителя ОПС, следствие представило в суд материалы, согласно которым 30 мая 2017 года между Минобороны и АО "Морские неакустические комплексы и системы" был заключен госконтракт на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) "Создание опытного образца бортового комплекса управления скрытностью подводных лодок по физическим полям".

Соисполнителями работ по госконтракту являлись ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" и ЗАО "НПФ "АРГОС", ЗАО "СПИИРАН — научно-техническое Бюро Высоких Технологий", АО "МОРЭЛЕКТРОРАДИОКОМПЛЕКТ" и ЗАО "Научно-производственное предприятие "Система", с которыми заключены договоры соисполнительства для выполнения отдельных видов работ в рамках ОКР "Странник".

По данным ОПС, в период с 30 мая по сентябрь 2017 года соучастники, осуществлявшие военно-научное сопровождение ОКР и входившие в состав комиссии по приемке результатов работы по первому этапу госконтракта, решили похитить бюджетные деньги. Для этого они фиктивно трудоустраивали путем фиктивного в указанные организации работников Военно-морской академии, перечисляли им за якобы выполняемую работу деньги, затем обналичивали их и похищали.

При этом выполнение части работ по госконтракту производилось не указанными коммерческими организациями, а силами подчиненных работников и военнослужащих Военно-морской академии.

"Таким образом, было похищено не менее 5 681 111 рублей. Подозреваемые против избрания меры возражали, просили избрать домашний арест", — сообщает ОПС.