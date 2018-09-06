В Югре нашли утонувшую два года назад машину с телами людей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сен — РИА Новости. Водолазы в четверг обнаружили на 7-метровой глубине автомобиль с телами людей, утонувший два года назад в протоке на территории Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Следователи предполагают, что тела, обнаруженные в машине, принадлежат мужчине и женщине — жителям Нефтеюганска, пропавшим без вести в июле 2016 года.

По данным ведомства, их заметили вместе накануне исчезновения, при этом до того дня они не были между собой знакомы. Камеры наблюдения зафиксировали, что пара выехала из города в сторону поселка Сингапай на принадлежащей мужчине иномарке, однако домой они не вернулись, после чего родственники обратились в правоохранительные органы.

Все это время, как пояснили в следственном управлении, велись поиски пропавших, сотрудники правоохранительных органов обследовали большую территорию Нефтеюганского района. В качестве приоритетной версии следствием рассматривалось падение автомобиля в водоем. Для помощи в расследовании и поисках в Нефтеюганск прибыли специалисты главного управления криминалистики СК из Екатеринбурга, а также водолазы из Нижневартовска.

"Сегодня, в результате совместной работы с применением высокотехнологичной криминалистической техники, в Нефтеюганском районе в протоке Чеускинская на удалении четырех метров от береговой линии водолазами обнаружен автомобиль Subaru, который был поднят с 7-метровой глубины. В ходе осмотра транспортного средства обнаружены два тела, а также документы", — рассказали в ведомстве.

В следственном управлении также добавили, что для подтверждения личностей погибших и установления причины их смерти уже назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы. Также следователям предстоит воссоздать объективную картину произошедшего и узнать, что произошло между новыми знакомыми и почему автомобиль оказался в водоеме.