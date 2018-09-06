В Югре нашли утонувшую два года назад машину с телами людей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сен — РИА Новости. Водолазы в четверг обнаружили на 7-метровой глубине автомобиль с телами людей, утонувший два года назад в протоке на территории Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным ведомства, их заметили вместе накануне исчезновения, при этом до того дня они не были между собой знакомы. Камеры наблюдения зафиксировали, что пара выехала из города в сторону поселка Сингапай на принадлежащей мужчине иномарке, однако домой они не вернулись, после чего родственники обратились в правоохранительные органы.
Все это время, как пояснили в следственном управлении, велись поиски пропавших, сотрудники правоохранительных органов обследовали большую территорию Нефтеюганского района. В качестве приоритетной версии следствием рассматривалось падение автомобиля в водоем. Для помощи в расследовании и поисках в Нефтеюганск прибыли специалисты главного управления криминалистики СК из Екатеринбурга, а также водолазы из Нижневартовска.
В следственном управлении также добавили, что для подтверждения личностей погибших и установления причины их смерти уже назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы. Также следователям предстоит воссоздать объективную картину произошедшего и узнать, что произошло между новыми знакомыми и почему автомобиль оказался в водоеме.