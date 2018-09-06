В Ростове-на-Дону возобновили дело против бизнесмена из "списка Титова"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен — РИА Новости. Прокурор отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении предпринимателя из Ростова-на-Дону Андрея Каковкина, ставшего первым бизнесменом из "лондонского списка", который вернулся в Россию, сообщил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Каковкин вернулся в Россию в феврале текущего года. При въезде бизнесмена в РФ арестовали и направили в изолятор временного содержания, но потом отпустили домой. В конце августа пресс-служба Титова сообщила, что уголовное дело о мошенничестве и неправомерном обороте платежей в отношении Каковкина прекращено.

"Заместитель… прокурора Ростова отменил решение о прекращении уголовного дела. Сейчас опять борьба идет", — сказал Титов. Он добавил, что уже написал письмо прокурору Южного федерального округа. "Это нестандартная ситуация, когда один прокурор выносит постановление о прекращении уголовного дела, и следователь соответственно, другой прокурор — отменяет это решение", — отметил Титов.

Каковкин до недавнего времени находился в федеральном розыске. В отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Второй фигурант этого дела уже осужден и отбывает наказание. Расследование по уголовному делу было прекращено, но возобновилось после прибытия бизнесмена в Россию.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, Каковкин и Александр Баскаков, по версии следствия, незаконно похитили со счета чужой компании десять миллионов рублей.