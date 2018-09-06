"Крымский Титан" могут запустить в работу после модернизации производства

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что завод "Крымский Титан" может быть вновь запущен в работу после модернизации производства, а его токсичные отходы, накопленные годами в кислотонакопителе, будут обезврежены на специальном производстве.

В ходе заседания оперативного штаба в Армянске глава управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в воздухе Армянска наблюдается превышение ПДК примесей в 8-10 раз. При этом какие именно это вещества, Пеньковская не сказала. Аксенов отметил, что сейчас совместно с федеральными властями решается судьба производства и экологической обстановки. Для этого в Крым будут направлены эксперты Минприроды РФ.

"Пока, скорее всего, предложения будут такие: придется строить какое-то производство по переработке всего, что там (в кислотонакопителе находится — ред). Мы же не хотим закладывать мины под будущие поколения", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба в Армянске.

Он также считает, что завод "Крымский титан" должен вновь заработать при условии модернизации его производственного цикла и очистных систем, а также канализационного коллектора города. "Завод однозначно должен быть запущен при гарантии очистных систем… Сбросов больше таких быть не должно… чтобы не получался такой "ядерный реактор", — сказал глава Крыма.

В Армянске 4 сентября зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" был остановлен на две недели. Полная остановка производства предприятия произойдет 9 сентября, сказал директор завода.

Аксенов ранее заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. Прибывшая в город глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что очистные сооружения завода проверят. При этом следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

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