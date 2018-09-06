В Москве отложили слушания по делу мужчины, поднявшего на руки росгвардейца

Стоп-кадр с видео, где мужчина несет сотрудника Росгвардии в руках по вестибюлю станции Сухаревская

Стоп-кадр с видео, где мужчина несет сотрудника Росгвардии в руках по вестибюлю станции Сухаревская

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отложил на 14 сентября предварительные слушания по делу в отношении молодого человека, который "ради шутки" поднял на руки росгвардейца в столичном метрополитене, из-за смерти его адвоката, сообщил РИА Новости сотрудник суда.

"Предварительные слушания отложены на 14 сентября в 14.00. У подсудимого умер адвокат (поэтому не явился на заседание – ред.), ему нужно искать нового и заключать соглашение", — сказал собеседник агентства.

Как сообщали СМИ, обвиняемый Ислям Малеков 6 мая на станции метро "Сухаревская" подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров "ради шутки". В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что мужчина умышленно хотел воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка сотруднику, находящемуся в форменном обмундировании и являющемуся представителем власти, сообщила ранее РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По информации из карточки дела, Ислям Малеков обвиняется в применении в отношении полицейского насилия, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ).