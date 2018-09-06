В Таганроге отстранили от должности фигуранта дела об отравлении таллием

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен — РИА Новости. Обвиняемого по делу о массовом отравлении токсичным таллием на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева временно отстранили от должности, сообщает СУСК России по Ростовской области.

Ранее адвокат подсудимого сообщил агентству, что мера пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. По информации следствия, это произошло, поскольку расследуемое преступление относится к категории средней тяжести, и срок домашнего ареста не может превышать шесть месяцев.

"В целях обеспечения надлежащего поведения обвиняемого при производстве по делу в суд направлено ходатайство о применении меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности, которое удовлетворено", — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается, следователями принимаются необходимые меры к завершению проводимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Обращения в больницы от сотрудников авиазавода с разными жалобами на состояние здоровья начали поступать с ноября 2017 года. Отравление именно таллием у работников было выявлено в январе 2018 года. При этом, по словам главного врача городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрия Сафонова, отсрочки в получении специализированной медпомощи ни у кого из пациентов не произошло. По словам главы Таганрога Андрея Лисицкого, факт отравления был зафиксирован у 27 сотрудников. Представитель потерпевших настаивал, что в результате ЧП пострадали не менее 37 сотрудников предприятия.

Оперативники 4 апреля задержали 37-летнего сотрудника завода Владислава Шульгу по подозрению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Как сообщили в Таганрогском городском суде, согласно представленным суду материалам следствия, Шульга вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью. Житель Таганрога был помещен под домашний арест.