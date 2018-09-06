Аксенов сообщил об активизации украинских ботов после выброса в Армянске

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Глава республики Крым Сергей Аксенов попросил крымчан обращать внимание только на официальные сообщения властей республики о ситуации в Армянске, где было зафиксировано загрязнение воздуха, отметив, что в соцсетях активизировались украинские боты.

"Прошу крымчан помнить, что украинская диванная армия киевского режима активизировалась, все эти боты пытаются в соцсетях поднять волну… Я прошу крымчан не реагировать на информацию, появляющуюся из неизвестных источников. Реагировать только на информацию, появляющуюся из официальных источников", — сказал в ходе заседания оперативного штаба в Армянске Аксенов.

Он еще раз обратил внимание, что ситуация носит локальный характер.

В Армянске 4 сентября зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Принято решение приостановить работу расположенного рядом химического завода "Крымский титан" на две недели.

Аксенов заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. Прибывшая в город глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очистные сооружения завода проверят. При этом следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

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