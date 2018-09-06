В Перми задержали насильника, нападавшего на женщин в течение семи лет

ПЕРМЬ, 6 сен — РИА Новости. Сотрудники пермского уголовного розыска задержали жителя Удмуртии, подозреваемого в серийных изнасилованиях женщин, которые он совершал в течение семи лет, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, нападения на одиноких женщин и девушек задержанный 44-летний мужчина совершал в общественных местах Индустриального и Дзержинского районов города Перми в период с 2011 года по август 2018 года. Все изнасилования происходили в ночное время. На протяжении длительного времени преступления оставались нераскрытыми. Поймать серийного насильника удалось лишь благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных вблизи места преступления, совершенного задержанным в августе. Записи позволили определить точные приметы злоумышленника.

"Благодаря умело спланированным и высокопрофессионально реализованным совместным мероприятиям следователей следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю и оперативных сотрудников ГУ МВД России по Пермскому краю 2 сентября 2018 года мужчина был задержан", — говорится в сообщении.

По данным СК, на следующий день после задержания по ходатайству следователя судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В четверг подозреваемому было предъявлено обвинение в серии изнасилований, в том числе несовершеннолетней.

В ГУ МВД России по Пермскому краю также добавили, что задержанный приехал в Пермь в 2002 году с территории соседнего региона, ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Однако сейчас обвиняемый "проверяется на причастность к аналогичным противоправным деяниям прошлых лет".