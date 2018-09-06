В Ижевске разыскали маму ребенка, найденного в одних памперсах в лифте

УФА, 6 сен — РИА Новости. Правоохранители Удмуртии установили родителей малыша, найденного в лифте жилого дома в одних памперсах, выяснилось, что в момент инцидента мать была на ночной работе, а отец, приглядывавший за ребенком, исчез, сообщил РИА Новости представитель управления СК по республике.
По словам представителя СК РФ по Удмуртии, правоохранители совместно со следователями и волонтерами почти сутки искали родителей найденного малыша и установили их. Ребенок проживал с матерью и отцом в этом же подъезде, где был обнаружен.
Он отметил, что пока ребенок остается в больнице.
"Представители опеки направились в квартиру матери малыша, чтобы оценить условия его проживания, жилищно-бытовые условия, по результатам будет приятно решение о дальнейшей судьбе мальчика", — пояснил представитель ведомства.