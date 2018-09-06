СК начал проверку после нападений мужчины на прохожих в Москве

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мужчина нападает на жителей севера Москвы, используя молоток и нож, по данному факту СК организовал доследственную проверку, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о мужчине, который совершает нападения на жителей на севере столицы. Также ранее в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет: на севере Москвы неизвестный мужчина нападает на прохожих, используя при этом молоток и нож. Жители неоднократно обращались в полицию, но какие-либо меры предприняты не были.

"По информации из СМИ о неоднократных нападениях мужчины на местных жителей на севере Москвы организована доследственная проверка", — заявила Иванова.