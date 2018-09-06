"Стал жертвой жуткой провокации": Жириновский сообщил о нападении активиста

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил в телеграм-канале о нападении активиста, попытавшегося облить политика пивом.

По его словам, инцидент произошел в кафе, куда Жириновский зашел с соратниками "выпить освежающего кваса" после пресс-конференции.

"Выкрикивая коммунистические лозунги и требуя запретить все партии, кроме левых (нападавший. — Прим. ред.) плеснул в нашу сторону пивом из своего стакана", — написал он.

По словам Жириновского, "удар" принял на себя депутат ЛДПР Василий Власов, который расплатился "мокрым костюмом" и "стал жертвой жуткой провокации".

Нападавший не первый человек, предпринявший попытку облить лидера ЛДПР. В феврале во время дебатов кандидатов в президенты России Ксения Собчак облила водой Жириновского, назвавшего ее базарной девкой.