В Татарстане возбудили дело после массового отравления школьников

КАЗАНЬ, 6 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления школьников в Актанышском районе Татарстана, сообщили в региональном управлении СК РФ.

По информации управления СК по Татарстану, 6 сентября в Актанышскую центральную районную больницу с признаками отравления были госпитализированы 16 учеников 1-4 классов Актанышской средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов.

"По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным следователей, накануне вечером школьники почувствовали сильные боли в животе и уже утром в четверг обратились в медицинское учреждение. В ближайшее время будет проведена экспертиза пищевых продуктов и напитков в школьной столовой. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.