В Татарстане рассказали о состоянии отравившихся школьников

КАЗАНЬ, 6 сен — РИА Новости. Состояние большинства учеников школы в райцентре Актаныш в Татарстане, госпитализированных с отравлением, оценивается как легкой степени тяжести, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава республики Альфия Хасанова.

Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что в четверг в Актанышскую центральную районную больницу с признаками отравления были госпитализированы 16 учеников 1-4 классов Актанышской средней общеобразовательной школы №2. По данному факту начата доследственная проверка.

"Всего госпитализированы 20 человек, состояние у большинства из них легкой степени тяжести. Всем детям оказана необходимая помощь, все находятся под наблюдением врачей", — сказала Хасанова.

По информации собеседницы агентства, у детей взяты анализы, которые направлены в лабораторию. Их результаты будут известны позже.