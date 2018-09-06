В Татарстане отравились шестнадцать школьников

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Шестнадцать школьников из младших классов были госпитализированы с признаками отравления в татарстанском Актаныше, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба республиканского управления СК РФ.

"Шестого сентября 2018 года в Актанышскую ЦРБ с признаками отравления было госпитализировано 16 учеников 1-4 классов МБОУ "Актанышской средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов". По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан начата доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По данным следствия, накануне вечером школьники почувствовали сильные боли в животе, после чего утром 6 сентября обратились в медицинское учреждение.

Добавляется, что в ближайшее время будет назначена судебная экспертиза пищевых продуктов и напитков, устанавливаются все обстоятельств произошедшего.