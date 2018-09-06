В Татарстане отравились шестнадцать школьников

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Шестнадцать школьников из младших классов были госпитализированы с признаками отравления в татарстанском Актаныше, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба республиканского управления СК РФ.
По данным следствия, накануне вечером школьники почувствовали сильные боли в животе, после чего утром 6 сентября обратились в медицинское учреждение.
Добавляется, что в ближайшее время будет назначена судебная экспертиза пищевых продуктов и напитков, устанавливаются все обстоятельств произошедшего.