В Пермском крае начали проверку после гибели служителя монастыря при пожаре

ПЕРМЬ, 6 сен — РИА Новости. Следственный отдел по городу Чусовой начал проверку по факту гибели при пожаре 51-летнего служителя Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой женской пустыни, сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.

Следственный отдел по городу Чусовой СУ СК по Пермскому краю начал доследственную проверку по факту гибели при пожаре 51-летнего служителя Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой женской пустыни, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Днем в среду в одном из помещений Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой женской пустыни, расположенной в деревне Красная Горка Чусовского района, произошел пожар. Удалось спасти от огня храм и основные постройки монастыря, но сгорело здание благотворительной трапезной. После ликвидации горения на месте пожара было обнаружено тело мужчины. Им оказался 51-летний иеромонах Зосима (Оболдин), несший в монастыре послушание повара.

"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины гибели мужчины и пожарно-техническая экспертиза для установления причины возгорания. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", — говорится в сообщении.

По данным СК, при осмотре тела погибшего священнослужителя видимых следов, указывающих на то, что иеромонах стал жертвой какого-либо насильственного преступления, не обнаружено.

Ранее Соликамская епархия сообщила, что в причинах происшествия будут разбираться члены специальной епархиальной комиссии, созданной архиепископом Соликамским и Чусовским Зосимой (Владимиром Остапенко). По погибшему священнослужителю в четверг была совершена панихида в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Соликамска.