Спасатели нашли пропавших на реке Иркут туристов

ИРКУТСК, 6 сен — РИА Новости. Спасатели нашли туристов, пропавших 2 сентября на реке Иркут, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что двое мужчин, отправившихся в сплав по реке Иркут, разыскиваются спасателями. Сообщение об их пропаже поступило от родственников. Свой маршрут туристы не регистрировали, что усложняло поиски.

"Туристы, пропавшие во время сплава по реке Иркут, найдены. Двое мужчин, не выходившие на связь со 2 сентября, обнаружены в 50 километрах от населенного пункта Шаманка Шелеховского района", — говорится в сообщении.

Уточняется, что резиновая лодка при опрокидывании на одном из порогов получила повреждения, а отсутствие сотовой связи не позволило отправить сообщение. Помощи туристы дожидались на берегу. Спасатели транспортировали их в ближайший поселок.