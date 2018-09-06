Пассажиры вынужденно севшего в Новосибирске самолета вылетели в Москву

НОВОСИБИРСК, 6 сен – РИА Новости. Пассажиры самолета Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот", совершившего утром в четверг вынужденную посадку в Новосибирске на пути из Кемерово в Москву, вылетели в пункт назначения резервным бортом, сообщила РИА Новости старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"В 17.14 (13.14 мск) все 154 пассажира вылетели к месту назначения резервным бортом. Во время ожидания пассажиры были обеспечены горячим питанием и напитками", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс 1451 Кемерово — Москва со 154 пассажирами и пятью членами экипажа на борту, совершил посадку в Новосибирске "по техническим причинам". Транспортная прокуратура контролировала соблюдение прав пассажиров.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ по факту вынужденной посадки самолета проводит проверку, в ходе которой устанавливает все обстоятельства случившегося. В управлении уточнили, что никто из пассажиров не пострадал, самолет также не получил повреждений.