На Кубани организаторы финансовой пирамиды похитили более миллиарда рублей

СОЧИ, 6 сен — РИА Новости. Десять жителей Краснодарского края организовали финансовую пирамиду, с помощью которой похитили 1,1 миллиарда рублей у 1236 человек, сообщает прокуратура Кубани.

Как отмечает надзорное ведомство, заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 жителей края в возрасте от 29 до 46 лет, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьёй "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере".

"По версии следствия, Г. и. В. совместно с десятью жителями края в период с января 2011 года по июль 2015 года разработали преступную схему хищения по принципу финансовой пирамиды. Для этих целей они создали ООО "Торгово-инвестиционная компания "Джи Эф Ай", суть работы которой состояла в том, чтобы привлекать для размещения на депозиты денежные средства граждан, которых завлекали высокими процентными ставками (от 24% до 40% годовых), рекламой в газетах и в сети интернет. Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в городах Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине", — говорится в сообщении ведомства.

"При этом фирма не вела заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности, не имела прибыли, возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет средств новых вкладчиков. Чтобы вовлечь еще больший круг лиц, участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных со стороны российских граждан денежных средств. За время действия пирамиды от её деятельности пострадали 1236 человек, общий ущерб составил 1,1 миллиарда рублей", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, обвиняемым в зависимости от роли и степени вины избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей и ограничением свободы на срок до 2 лет.