Житель Читы создал сеть игорных заведений под видом пивных и интернет-кафе

КРАСНОЯРСК, 6 сен — РИА Новости. Более 40 человек стали фигурантами уголовного дела об организации сети игорных заведений в Забайкалье, которой руководил житель Читы, находясь за границей, откуда его доставили правоохранители, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
По данным МВД, азартные игры с помощью компьютеров и интернета проводились в отдельных комнатах за железными дверями, куда могли попасть только проверенные игроки.
"Организатор незаконного бизнеса — читинец — руководил участниками группы, находясь за границей. Он был задержан и доставлен в Читу. За незаконные организацию и проведение азартных игр следователями СУ СК России по Забайкальскому краю было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стал 41 человек", — сообщили в МВД региона.
В отношении читинца и его подельников возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества и участии в нем. Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.