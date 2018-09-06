Житель Читы создал сеть игорных заведений под видом пивных и интернет-кафе

КРАСНОЯРСК, 6 сен — РИА Новости. Более 40 человек стали фигурантами уголовного дела об организации сети игорных заведений в Забайкалье, которой руководил житель Читы, находясь за границей, откуда его доставили правоохранители, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.

По данным главка, деятельность одной из крупнейших групп была раскрыта и пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю. Подпольные клубы работали в Чите, Краснокаменске и поселках Агинское и Забайкальск. В каждой игорной точке были свои управляющие, бухгалтеры, работники, отвечающие за безопасность деятельности заведений. Клубы работали под видом пивных баров и интернет-кафе.

По данным МВД, азартные игры с помощью компьютеров и интернета проводились в отдельных комнатах за железными дверями, куда могли попасть только проверенные игроки.

"Организатор незаконного бизнеса — читинец — руководил участниками группы, находясь за границей. Он был задержан и доставлен в Читу. За незаконные организацию и проведение азартных игр следователями СУ СК России по Забайкальскому краю было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стал 41 человек", — сообщили в МВД региона.

В отношении читинца и его подельников возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества и участии в нем. Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.