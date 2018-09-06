Ученый предупредил о начале кислотных дождей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Кислотные дожди могут пройти в Армянске и близлежащих регионах Крыма, что приведет к очищению атмосферы от испарений из кислотонакопителя завода "Крымский титан", сообщил доцент кафедры геоэкологии географического факультета Таврической академии КФУ Игорь Алексашкин.
Ученый не считает опасной концентрацию кислот в осадках для здоровья человека, однако рекомендует не находиться под открытым дождем. Опасности для растений и почвы также не ожидается, сказал доцент. Северо-восточное направление ветра в Армянске в четверг может привести к тому, что кислотные дожи могут пройти и в центральных регионах полуострова.
"Можно говорить, что часть оксидов попадет на территорию Крыма, может часть дойдет и до Симферополя. В Симферополе начался дождь, это поможет очистить атмосферу", — добавил Алексашкин.
Ученый рекомендует крымчанам чаще умываться, используя детское мыло. Согласно прогнозу гидрометеоцентра Крыма, в ближайшие двое суток на полуострове пройдут сильные ливни, сопровождаемые порывистым ветром.
В Армянске 4 сентября было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" был остановлен на две недели. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. Прибывшая в город глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очистные сооружения завода проверят. При этом следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Ранее ведомство сообщило, что по состоянию на 06.00 мск четверга, лаборатория Роспотребнадзора зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации по диоксиду серы в городе Армянске в 1,4 раза, а в населенном пункте Перекоп — в 4,2 раза. К работам по ликвидации последствий ЧС привлечены более 220 человек и 55 единиц техники.
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