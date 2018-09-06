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Происшествия

Ученый предупредил о начале кислотных дождей в Крыму

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© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Кислотные дожди могут пройти в Армянске и близлежащих регионах Крыма, что приведет к очищению атмосферы от испарений из кислотонакопителя завода "Крымский титан", сообщил доцент кафедры геоэкологии географического факультета Таврической академии КФУ Игорь Алексашкин.

Трубы химического предприятия «Крымский Титан». Архивное фото
© РИА Новости / А. Соломонов
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"Крымский Титан" останавливает производство в Армянске
"Кислотные дожди, конечно же, будут, и они будут спасением для атмосферы, она очистится от тех оксидов, которые есть в атмосфере. Они чувствуются (в воздухе Армянска — ред.), есть концентрация, она в принципе определяется приборами", — сказал Алексашкин в эфире канала "Крым-24".

Ученый не считает опасной концентрацию кислот в осадках для здоровья человека, однако рекомендует не находиться под открытым дождем. Опасности для растений и почвы также не ожидается, сказал доцент. Северо-восточное направление ветра в Армянске в четверг может привести к тому, что кислотные дожи могут пройти и в центральных регионах полуострова.

"Можно говорить, что часть оксидов попадет на территорию Крыма, может часть дойдет и до Симферополя. В Симферополе начался дождь, это поможет очистить атмосферу", — добавил Алексашкин.

Ученый рекомендует крымчанам чаще умываться, используя детское мыло. Согласно прогнозу гидрометеоцентра Крыма, в ближайшие двое суток на полуострове пройдут сильные ливни, сопровождаемые порывистым ветром.

В Армянске 4 сентября было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" был остановлен на две недели. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. Прибывшая в город глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очистные сооружения завода проверят. При этом следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Выбросы от заводов
© Depositphotos / Алина Полянина, Depositpfotos
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В МЧС сообщили, что в целях снижения концентрации отходов производства на "Крымском Титане" осуществляется наполнение водой кислотонакопителей из девяти скважин, решается вопрос прокладки трубопроводов для забора воды из Каркинитского залива. В течение суток проведена санитарная обработка раствором воды и кальцинированной соды 213 километров дорог (всего 556 километров), 48 домов (всего 148), 37 улиц (всего 182) и 15 автомобилей (всего 39). На обработку израсходовали почти 322 кубических метров раствора (всего 693,5 кубометра).

Ранее ведомство сообщило, что по состоянию на 06.00 мск четверга, лаборатория Роспотребнадзора зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации по диоксиду серы в городе Армянске в 1,4 раза, а в населенном пункте Перекоп — в 4,2 раза. К работам по ликвидации последствий ЧС привлечены более 220 человек и 55 единиц техники.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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