СК начал проверку в отношении зампреда правительства Иркутской области

ИРКУТСК, 6 сен – РИА Новости. Прокуратура Иркутской области контролирует проведение доследственной проверки в отношении заместителя председателя правительства Приангарья Виктора Кондрашова, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Иркутской области по взаимодействию со средствами массовой информации Александр Семенов.

Ранее сообщалось, что в ходе прокурорской проверки в действиях заместителя председателя правительства Иркутской области Виктора Кондрашова были выявлены факты нарушения Федерального закона "О противодействии коррупции", влекущие ответственность в виде увольнения в связи с утратой доверия.

"Следственный комитет России по Иркутской области проводит доследственную проверку в отношении зампредседателя правительства Виктора Кондрашова. Проверка проводится по выявленным ранее фактам нарушений антикоррупционного законодательства. Прокуратура контролирует работу следователей", — сообщил собеседник агентства.

На вопрос РИА Новости, связана ли выемка документов, которая проводится в четверг в правительстве региона, с доследственной проверкой в отношении Кондрашова, представитель прокуратуры ответил, что "все следственные действия, связанные с данным делом, вправе комментировать только представители Следственного Комитета".

В СК по данному поводу от комментариев отказались.

"Управление работает в плановом режиме. Комментариев по данному поводу не даем", — сказала РИА Новости помощник руководителя СУ СК РФ по Иркутской области Олеся Саренкова.

Виктор Кондрашов является заместителем главы областного кабмина с 2015 года. С 2010 года занимал должность мэра Иркутска.