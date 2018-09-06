СК начал проверку в отношении зампреда правительства Иркутской области

ИРКУТСК, 6 сен – РИА Новости. Прокуратура Иркутской области контролирует проведение доследственной проверки в отношении заместителя председателя правительства Приангарья Виктора Кондрашова, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Иркутской области по взаимодействию со средствами массовой информации Александр Семенов.
"Следственный комитет России по Иркутской области проводит доследственную проверку в отношении зампредседателя правительства Виктора Кондрашова. Проверка проводится по выявленным ранее фактам нарушений антикоррупционного законодательства. Прокуратура контролирует работу следователей", — сообщил собеседник агентства.
На вопрос РИА Новости, связана ли выемка документов, которая проводится в четверг в правительстве региона, с доследственной проверкой в отношении Кондрашова, представитель прокуратуры ответил, что "все следственные действия, связанные с данным делом, вправе комментировать только представители Следственного Комитета".
В СК по данному поводу от комментариев отказались.
"Управление работает в плановом режиме. Комментариев по данному поводу не даем", — сказала РИА Новости помощник руководителя СУ СК РФ по Иркутской области Олеся Саренкова.
Виктор Кондрашов является заместителем главы областного кабмина с 2015 года. С 2010 года занимал должность мэра Иркутска.