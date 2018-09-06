"Алроса" передала очищающие реагенты Сунтарскому району Якутии

ЯКУТСК, 6 сен – РИА Новости. Компания "Алроса" закупила и передала реагенты для обеззараживания и очистки воды администрации Сунтарского района Якутии, где после размыва дамб из-за аномальных ливней загрязнены реки, сообщает пресс-служба компании.

"В соответствии с обращениями граждан, которые поступили в рамках совещания при врио главы республики с руководством "Алроса" и главой Сунтарского района… компания закупила и передала администрации района реагенты для обеззараживания и очистки воды", — отметили в пресс-службе.

По информации специалистов управления материально технического снабжения "Алроса", дезинфицирующее средство "Акватабс" передано в поселения, которые временно ведут забор воды из близлежащих озёр.

"Кроме того, по обращению главы Садынского национального эвенкийского наслега Ивана Игнатьева, для нужд села Сюльдюкар до конца текущей недели компания закупит и передаст концентраты для фильтров очистной установки, которая работает в селе. Концентраты будут установлены взамен устаревших. Также решается вопрос о закупке и передаче дополнительных ёмкостей и бутылей для развоза очищенной воды селянам. Дополнительные резервуары для развоза воды будут поставлены в Сюльдюкаре на следующей неделе", — добавили в пресс-службе компании.

По данным республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга минэкологии Якутии, в пробах реки Вилюй отсутствуют токсичные химические вещества. Специалисты "Алроса" утверждают, очищение водных объектов от взвесей происходит естественным образом путем их осаждения.