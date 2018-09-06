Суд пересмотрит дело уральца, вступившегося в драке за девушку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Прокуратура и адвокат обжаловали приговор в отношении Владислава Рябухина, которого в августе приговорили к 300 часам обязательных работ за причинение тяжкого вреда 19-летнему Саргизу Арутюняну, сообщила РИА Новости сотрудник Кировского райсуда Ирина Зарипова.

Инцидент произошел летом 2017 года в Екатеринбурге. Как ранее рассказывал Рябухин РИА Новости, он приехал забрать из гостей девушку друга, которая сообщила, что в квартиру, где она отдыхала, приехала толпа незнакомых парней и начала вести себя развязно. Там Рябухин встретил четырех молодых людей, с которыми у него возник конфликт. Завязалась драка, после которой у одного из оппонентов Рябухина медики диагностировали перелом костей свода черепа, ему потребовалась трепанация черепа. Сам молодой человек утверждал, что лишь защищался, его адвокат настаивал на том, чтобы рассматривать ситуацию необходимой самообороны. СК же было возбуждено дело по статье 111 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", позже дело было переквалифицировано на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 27 августа суд признал Рябухина виновным и назначил ему 300 часов обязательных работ, а также взыскал с него более 400 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

"Поступила апелляция от потерпевшего и прокурора, которые обжалуют приговор", — сказала представитель суда.

В свою очередь адвокат Рябухина Сергей Колосовский заявил РИА Новости, что также подал апелляцию. "Мы просим применить статью 37 УК "Необходимая оборона" и на основании этой нормы закона оправдать Рябухина", — уточнил он.