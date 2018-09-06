В Тольятти начали проверку после пожара на заводе, где погибли двое рабочих

САМАРА, 6 сен – РИА Новости. Следователи начали проверку после пожара на заводе в Тольятти, где погибли двое рабочих, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по региону.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщал РИА Новости, что возгорание емкости с дизельным топливом произошло на предприятии "Новые технологии асфальта" в Тольятти по адресу: улица Новозаводская, дом 2а в 11.14. Пожар удалось полностью ликвидировать в 11.34. По данным СУСК по региону, пожар произошел на территории бывшего завода "Куйбышевфосфор" во время сварочных работ, которые производились вблизи бочек с топливом. Произошло воспламенение, в результате которого погибли двое рабочих.

"В настоящее время следователи выехали на осмотр места происшествия, начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.