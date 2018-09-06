В Тольятти на заводе погибли два сварщика

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Два человека погибли при проведении сварочных работ на емкости с бензином на территории завода в Тольятти Самарской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В результате воспламенения бочки с бензином при проведении сварочных работ погибли два человека", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ, возгорание емкости с дизельным топливом произошло на предприятии "Новые технологии асфальта" по адресу: улица Новозаводская, дом 2а в 11.14. Пожар удалось полностью ликвидировать в 11.34. Пострадали два человека.

Обстоятельства ЧП выясняются.