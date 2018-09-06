Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замглавы РКК "Энергия"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг отклонил жалобу на заключение под стражу бывшего замдиректора РКК "Энергия" Алексея Белобородова, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Бабушкинского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", — огласила решение судья Анастасия Трубникова.

Двадцатого августа Бабушкинский суд Москвы отправил бывшего топ-менеджера под арест до 16 октября. Еще два фигуранта дела — сотрудники корпорации Илья Шендерей и Олег Пыльнов — помещены под домашний арест. Они, в отличие от Белобородова, признали свою вину и раскаялись.

В ходе прений сторон адвокат обвиняемого Александр Боголепов заверил, что его подзащитный не причастен к преступлению и был заключен под стражу на основании показаний лишь одного человека. Кроме того, по его словам, в материалах дела нет указаний, что Белобородов может скрыться, повлиять на свидетелей по делу или уничтожить доказательства. В связи с этим Боголепов попросил изменить меру пресечения на домашний арест.

Также сторона защиты пояснила, что Белобородов готов давать показания и сотрудничать со следствием, но исключительно для того, чтобы доказать свою невиновность. До этого он отказывался общаться со следствием.

"Пятьдесят первой статьей Конституции я воспользовался, чтобы иметь возможность согласовать позицию с защитниками. Сейчас я готов сотрудничать", — заявил сам обвиняемый.

Прокурор в свою очередь не согласился с доводами защиты, отметив, что причастность мужчины к афере подтверждается материалами дела.

Девятнадцатого августа пресс-служба "Роскосмоса" объявила, что следователи выявили в "Энергии" подозреваемых в получении взяток, которые "дают признательные показания". Позже стало известно, что оперативники задержали Белобородова и двух его подчиненных. По данным СК РФ, в ходе обысков у Белобородова изъяли меченые купюры на 500 тысяч рублей, а также 28 тысяч евро и доллары.

После возбуждения уголовного дела было объявлено, что все трое фигурантов из РКК уволены.

Как следует из материалов дела, ущерб по делу об афере в одной из крупнейших компаний ракетно-космической отрасли России превышает 31 миллион рублей. По данным источников газеты "Коммерсант", уголовное дело возбудили в первой половине августа после жалобы в ФСБ гендиректора одной из фирм, планировавших сотрудничать с РКК в части строительных работ: он пожаловался на то, что топ-менеджеры вымогают у него "откат".